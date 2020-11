Empoderamiento da muller rural na Casa do Patrón

LALÍN. Celebrouse con gran éxito no auditorio do Museo Etnográfico Casa do Patrón de Lalín, unha xornada do programa Saberes de Muller, impartíndose dúas conferencias sobre o papel da muller na sociedade tradicional rural, a cargo da investigadora Ana Durán, e os procesos de empoderamento feminino na loita contra a violencia de xénero, a cargo da antropóloga Cristina Valdés. Pola tarde, xa sen público, tivo lugar un debate-coloquio interxeracional entre as mulleres sabias e rapazas de varias idades. A actividade enmárcase nun ambicioso proxecto, que comezou hai un mes, encamiñado a buscar a igualdadade e o empoderamento da muller rural. s. e.