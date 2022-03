Finalizados nueve tramos del cinturón verde de Lalín

Lalín. El Concello de Lalín finalizó el acondicionamiento del cinturón verde, diseñado por el gobierno anterior en el marco de la estrategia Dusi Lalín Ssuma21, y que se distribuye en nueve tramos. Estos son los del Lalín Arena y el Camiño do Muíño, el Camiño da Costa, Figueiroa, la Carballeira da Crespa, el Monte da Pena, la rúa Regueiriño, una zona de descanso y el camino entre la avenida Xosé Cuíña y el paseo del río Pontiñas. La estrategia Dusi está coordinada por la teniente de alcalde, Paz Pérez Asorey.

El objetivo de este pulmón verde es adaptar y mejorar esos tramos configurando “un corredor de natureza en Lalín que percorra o perímetro do centro urbano a través do eixo que supón o paseo do Pontiñas”, explicó Pérez.

Las actuaciones, ya finalizadas, utilizan caminos existentes o conexiones dotadas parcialmente con zonas de paso peatonal o carriles bici. Abarcan una superficie de 20.868 m2. En el tramo del Lalín Arena se sustituyó la escalera de madera existente que tenía problemas de adherencia por una nueva con pasos de piedra, juntas verdes y barandilla de acero con acabado de pintura férrica negra, así como nuevo pavimento de grava artificial con cunetas laterales empedradas. arca