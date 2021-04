Formalizan o contrato para a execucion do CIS de Lalín

Lalín. A Consellería de Infraestruturas, a través da Axencia Galega de Infraestruturas, vén de formalizar o contrato para a execución das obras de construción do Centro Integral de Saúde (CIS) de Lalín por un importe de máis de 8,7 millóns de euros. Os traballos, cun prazo de execución de 18 meses e adxudicados á empresa Construcciones Ramírez S.L.U., comezarán na segunda quincena de maio. As obras axilizaranse de forma que o novo equipamento estea ao servizo dos veciños de Lalín e da comarca do Deza antes de que remate 2022 .

Os labores consistirán na construción dunhas instalacións que reforzarán a atención aos veciños de Lalín, Rodeiro, Dozón e Agolada, ademais de prestar determinadas asistencias aos concellos de Silleda e Vila de Cruces, servindo a unha poboación de 35.000 persoas. Construirase un edificio de máis de 5.700 metros cadrados, cunha superficie útil de máis de 4.900 metros cadrados. arca