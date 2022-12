Gonzalo Navaza, Motoclub Móvete e Bernardino Seijas son os Lalinenses do Ano

Lalín. Gonzalo Navaza Blanco; o Motoclub Móvete na Moto e Bernardino Seijas Calviño, ‘Nardo Bernabé’ –a título póstumo–, alzáronse cos premios Lalinenses do Ano 2022, elixidos por un xurado plural composto por representantes dos distintos ámbitos nun encontro celebrado na casa consistorial. O escritor, filólogo, tradutor e profesor Navaza Blanco foi distinguido co premio Lalinense do Ano na categoría individual polo seu labor no eido da toponimia e da microtoponimia galegas; o colectivo Motoclub Móvete na Moto obtivo a distinción na categoría de colectivo polo seu labor como club promotor e organizador do Mundial de Enduro 2022, e na categoría de Toda unha vida a distinción foi para Bernardino Seijas a título póstumo pola divulgación da vida social e económica lalinense. Os premios serán entregados o 30 de decembro. arca