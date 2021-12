Humanízase o centro urbán de Lalín para respectar aos cidadáns

Lalín. O Concello de Lalín está a acometer os traballos de humanización das rúas Principal e Loriga, que marchan a bo ritmo e que, unha vez rematados, suporán unha nova imaxe para o centro da vila e a contorna do chamado Quilómetro Cero, ademais de proveitosas melloras para os veciños e veciñas.

Sobre este proxecto de humanización, enmarcado na Estratexia Edusi Lalín Ssuma 21, falou Aida Janeiro, da empresa Promove, cuxa proposta técnica foi a elixida para levar a cabo a actuación. “As rúas Principal e Loriga funcionan como eixo da vila e consideramos que teñen que ter unha aparencia acorde a esta función e unha imaxe urbana actual”, indica Janeiro.

“Este foi o punto de partida para un proxecto auspiciado polo Concello e que xorde dun concurso proposto pola administración local cuxa finalidade era humanizar as rúas Principal e Loriga e convertelas nunha plataforma única. Esas foron as premisas iniciais de cara á proposta inicial”, explicou ó respecto.

Esta actuación é o resultado dun traballo en equipo no que colaboraron as empresas Land30 e a devandita Promove e que supuxo tamén unha importante labor de documentación. “Pareceunos importante coñecer a historia destas rúas e a proposta nace como unha volta ás orixes dunhas rúas que son o punto de partida do Lalín que coñecemos hoxe en día”, dixo.

A proposta pretende que a confluencia das rúas Loriga, Principal, Colón e Praza da Igrexa abran o camiño a unha futura peonalización. s. e.