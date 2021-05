Isorna chama a atención sobre o consumo cada vez máis cedo de drogas nos menores

Lalín. O experto en drogodependencias e condutas aditivas Manuel Isorna iniciou o seu relatorio na Escola de Familias de Lalín sobre Consumo de drogas e menores: buscamos

solucións? poñendo de relevo os “datos demoledores” existentes na actualidade en relación a esta problemática, pois a sociedade actual incita a que se proben estas substancias, e canto antes, mellor. Tamén sinalou que o feito de que na adolescencia se consuma alcol, conleva posibilidades maiores de que tamén se probe cannabis, cocaína e outro tipo de substancias. É dicir: o consumo dun tipo de drogas por parte dun adolescente aumenta as posibilidades de que ese mozo ou moza chegue a ser policonsumidor.

Isorna desvelou datos preocupantes, como que o 20 % das rapazas adolescentes toman algún tipo de sedante para os nervios; que o 2 % dos adolescentes consomen cocaína ou que a idade media para comezar a fumar se adianta aos 13,4 anos nos mozos e en 13,8 anos nas mozas, por poñer tan só tres exemplos.

Tamén fixo fincapé en que canto antes comecen a consumir alcol, as posibilidades de tomalo de xeito habitual increméntanse. Indicou que o 77 % dos mozos consúmeno en Galicia e destes, un 40 % nos últimos 30 días, e un 6 % cannabis tamén no último mes. E no que respecta a esta substancia, 16.000 persoas pediron axuda por dependencia do cannabis nas unidades de drogodependencia de España nun ano.

Por todo elo, Isorna destacou a importancia que teñen os pais e nais como supervisores (non controladores) do que fan os seus fillos e resaltou a necesaria comunicación fluída para detectar as problemáticas e frear os consumos. s. e.