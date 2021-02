Lalín acondicionou o aparcamento do Xoaquín Loriga

Como reposta a unha solicitude da ANPA do CEIP Xoaquín Loriga de Prado, o Concello de Lalín vén de acondicionar a zona de aparcamento de dito centro escolar. Así o explica a concelleira de Educación, Begoña Blanco, que se encargou de supervisar os traballos xunto ao edil de Obras, José Cuñarro.

Respecto das actuacións postas en marcha para adecentar o lugar de estacionamento dos vehículos, a concelleira relata que “na parte dianteira do colexio botóuselle unha capa de zahorra ao aparcamento, mentres que na de atrás das casas dos profesores tiráronse, de acordo ao que nos pediu a ANPA, os aparcamentos individuais existentes para dispoñer de máis espazo, botóuselle unha capa de zahorra ao solo e pasóuselle o pisón, tal como nos pediron desde a asociación”, sinala Begoña.

Blanco apuntou asemade que nas marxes do colexio “tamén se está limpando e botando zahorra” coa fin de facilitar o acceso ao centro para o alumnado, o profesorado e para os pais e nais de todos os estudantes.

AUGAS Outro labor, que neste caso ten en marcha o goberno local actualmente, é unha intervención de recollida de augas na pista de Barcia a Outeiro. Uns traballos que, segundo fontes municipais, os veciños e veciñas levaban reclamando moito tempo. O edil de Obras e Servizos, José Cuñarro, sinala que “deste xeito quedará resolta unha solicitude que levaban anos pedindo os veciños”. E é que frecuentemente se lles “acumulaba a auga dentro das súas vivendas anegándolle comedores e baixos”, subliña o concelleiro. “Había un caneiro feito con lousas e pedras, ese caneiro escorría para unha finca privada e recollía a auga das casas”, di.

“Para dar solución a esta problemática levantáronse atra trinta metros de cuneta e entubouse metendo dúas arquetas”, explica. “Agora estamos intentando desatrancar as máquinas posto que hai raíces metidas no medio da tubaxe”, conta. Algo que dá mostra da dificultade que entrañan as actuacións.

Cuñarro recalca que “se trata dunha obra bastante complexa porque hai que traballar con bastante tino para non derramar o firme da estrada e ao mesmo tempo que quede unha cuneta máis ou menos preparada para recoller as augas que caian nese treito que está entubado a fin de que non dane o asfalto”, sentencia o edil.