Lalín. O alcalde de Lalín, José Crespo, ven de visitar, xunto ao edil de Obras, José Cuñarro, os institutos lalinenses (IES Ramón Mª Aller e IES Laxeiro), así como o CPR Sagrado Corazón, para manter un encontro cos seus directores no que lle comunicou que o Concello vai acometer a desinfección destes tres centros, nos patios e zonas comúns exteriores; uns traballos que se realizarán de xeito preventivo a diario, mentres duren as restricións sanitarias (no CPR Sagrado Corazón comezaron onte e nos IES o vindeiro luns) e en días alternos cando se levanten as restricións.

Nas visitas, Crespo destacou “a boa receptividade dos directivos dos centros, que valoraron esta deferencia do goberno municipal de acometer a desinfección destes centros, aínda sendo de secundaria ou privados concertados que non son de competencia municipal”.

O rexedor sinalou que tamén “trataremos de cubrir as peticións formuladas pola directora do IES Ramón María Aller, Xoana Mouriño, en canto a dotación dalgún colector máis para instalar nos exteriores do centro e reforzar a limpeza do pavillón municipal, lugar onde realizan prácticas deportivas o alumnado deste IES”.

Coa extensión dos labores de desinfección ao CPR Sagrado Corazón e aos institutos, o goberno municipal pasa a acometer a desinfección da totalidade dos centros educativos lalinenses. Deste xeito, os 9 teñen garantida unha desinfección integral como medida preventiva. arca