Lalín convoca o domingo a ruta da Ponte dos Cabalos

Lalín. Roteiros de Lalín convocou para este domingo 17 a ruta da Ponte dos Cabalos, que terá unha distancia de 13 quilómetros na súa versión curta e 21 na longa. Os participantes atoparanse cunha dificultade media-baixa e unha duración aproximada de entre 4 ou 5 horas.

O Concello de Lalín encargouse de facer a rozas e tamén se encarga de subsanar o seguro, poñer o bus para os participantes, regalar camisetas aos 50 primeiros inscritos, e colaborar activamente con Roteiros de Lalín mediante un convenio anual no que lles aporta 6.000 euros.

En canto aos horarios, entre as 9.00 e as 9.30 será a concentración na praza da Igrexa de Lalín. Para as 9.30 está previsto o inicio do roteiro dende o quilómetro 0. As 13.30 rematará a ruta corta na Carballeda. Regresarán en autobús a Lalín. Para as 14.30 prevese o fin da longa na Ponte dos Cabalos e cruceiro de Laxosa.

Lembran que é importante levar unha serie de artigos para evitar calquera anomalía na ruta. Por isto é moi recomendable levar o teléfono móbil coa batería cargada, abundante auga e froita, un calzado acorde, de monte e que sexa cómodo, protección solar e roupa de abrigo por se o tempo cambia. arca