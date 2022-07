Lalín ha prohibido los fuegos artificiales para prevenir los incendios

Lalín. El Concello de Lalín ha prohibido los permisos para el lanzamiento de pirotecnia y otros artefactos semejantes para los festejos en el término municipal debido a la existencia de riesgo extremo de incendios en la comunidad autónoma. Esta medida afecta a los solicitantes de permisos emitidos con anterioridad para que estén informados del índice diario de riesgo de incendio y en consecuencia de la revocación de la mencionada autorización.

Para adoptar esta decisión, Lalín se ha basado en una normativa de 2007, artículo 37, de la Xunta que dice que “no caso de que o índice de risco diario de incendio forestal sexa extremo, o concello non poderá autorizar a utilización de artefactos que leven aparellado o uso do lume, fogos de artificio, globos e artefactos pirotécnicos. Nos casos de que o índice de risco diario de incendio forestal sexa extremo o día da celebración, entenderanse revogadas as autorizacións emitidas con anterioridade”. arca