Lalín incorporará a súa Policía Local ao sistema VioGén

Lalín. A xunta de goberno local vén de aprobar o acordo para a sinatura co convenio entre o Concello de Lalín, a través da Concellería de Igualdade, e o Ministerio do Interior para a incorporación dos corpos de Policía Locais ao Sistema VioGén-Sistema de Seguimento Integral de casos de violencia de xénero.

O VioGén é un sistema de seguimento integral dos casos de violencia de xénero que cumpre as funcións de integrar información policial e xudicial en circunstancias de vítimas de violencia de xénero e de realizar a valoración do risco de novas agresións para graduar as respostas e as medidas a tomar en cada caso, explican desde Lalín.

Con este acordo a Policía Local intégrase na rede VioGén, que está formada por un total de 374 municipios en España, tendo a Policía Local un acceso de consulta e podendo

realizar actuacións en aras da protección á vítima e traballando en colaboración e coordinación coa Garda Civil co obxectivo de mellorar a eficacia na protección ás vítimas de violencia de xénero e dando un paso máis para combater a lacra da violencia machista.

Así mesmo, o feito de estar integrado á rede VioGén, outorgará maior puntuación ao Concello de Lalín dentro dos fondos do Pacto do Estado, podendo repercutir de xeito positivo no reparto de fondos para investir máis na área de Igualdade e do CIM. arca