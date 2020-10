Lalín merca dúas parcelas para ampliar os accesos ao futuro Centro Integral de Saúde

O Goberno local do Concello de Lalín ven de asinar a compra de dúas parcelas no Alto de Vales, lindantes coa rotonda asentada na Avenida de Madrid, para ampliar os accesos tanto rodados como peonís ao futuro Centro Integral de Saúde (CIS). Trátase de dous predios contiguos ao vial que chega á rotonda dende A Penela e que encotan coa rotonda da Avenida de Madrid e que permitirán “dispor do terreo necesario para que o acceso ao CIS polo viario da Penela poida dispor de dous carrís de acceso dende a rotonda e por tanto o tráfico se poida realizar dun xeito máis fluído”, explicou a concelleira Raquel Lorenzo.

Lorenzo indicou que a compra destos dous terreos, foi autorizada na última Xunta de Goberno, e supoñen a adquisición de 138 metros cadrados en pleno acceso á rotonda e paralelos ao viario da Penela que se utilizarán para anchear a plataforma do viario que linda cos terreos do CIS, e nos que se habilitarán dous carrís de circulación, un para cada sentido, e nos que se dará continuidade ás beirarrúas para que a circulación peonil, igual que a rodada, poida facerse dun xeito seguro.

Os terreos, de 58 e 84,40 metros cadrados, corresponden a unha parcela sen construír e ao saído dunha vivenda unifamiliar situada nas proximidades da rotonda que na actualidade se atopa valado. Ademais da compra e da obra, o Concello deberá afrontar a reposición de valo e peche da finca que agora se mingua coa compra dos terreos e que unha vez construídos quedarán lindeiros cas novas beirarrúas que se acometan.

A edil Raquel Lorenzo indica que “con esta compra, séguense dando pasos por parte do Concello de Lalín de cara a preparar os terreos, os servizos, os accesos e o entorno das parcelas que ocupará o CIS e que incluirán dende a ampliación dos accesos ata a urbanización dos terreos nos que se asentará o novo centro sanitario e que suporá para o Concello un desembolso de 374.000 euros.

Agradece a edil a “boa vontade dos propietarios e o entendemento que houbo con eles para poder facerse cuns terreos que permitirán ampliar uns necesarios accesos”.