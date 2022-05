Lalín porá en marcha unha campaña de desratización no casco

Lalín. Desde o departamento municipal de Sanidade de Lalín vaise poñer en marcha unha campaña de tratamento de desratización que se desenvolverá nas rúas do casco para o control de roedores na rede de sumidoiros.

A concelleira delegada, Carmen Canda, sinala que a dita rede está sometida a control ao longo de todo o ano e que periodicamente se veñen realizando este tipo de campañas cunha empresa contratada para este fin.

Segundo explican, nestas tarefas empréganse produtos biocidas autorizados pola Consellería de Sanidade para o control destas pragas.

MOCIÓN POR PLENO. Por outra banda, o alcalde de Lalín avanzou nunha entrevista radiofónica que os grupos con representación municipal chegaron a un pacto para que cada un leve unha soa moción o pleno, co que serán catro en vez de oito.

“Os plenos eran tediosos e longos. Se o que pretendemos é que sexa unha cousa áxil, polo ben de todos decidimos facer unha só por grupo e retocar un pouco os tempos”, indicou José Crespo.

O alcalde tamén anunciou que no pleno van destinarse 1,85 millóns de euros a investimentos tanto no casco como no rural. “Van obras para unha vintena de parroquias e outros investimentos que corresponden a Obras, outro a Comercio, Cultura, Urbanismo, Medio Rural, Novas Tecnoloxías, Parques e Xardíns... Imos investir en todo ese proceso 1.852.000 millóns de euros en cousas que nos pediron os veciños”. arca