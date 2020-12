Licitan por 9 millones de euros el Centro Integral de Salud de Lalín

no hay duda de su capacidad de lograr lo que quiere en cuanto coge el bastón de mando, porque aunque le ayude el tener un Gobierno amigo otros alcaldes de su mismo color no consiguen ni la mitad de lo que obtiene José Crespo. Dicen que es capaz de poner firme a más de un cargo y que no hay ningún conselleiro que se resista a recibirle. El CIS era el gran proyecto que dejó en cartera cuando, por un concejal, le arrebataron la alcaldía en 2015, en la que llevaba 25 años. Hoy, recuperado el sillón, no ha tardado en activar la maquinaria para que su plan estrella sea realidad. Y es que aunque su idea de convertir a Lalín en el centro de todo haya llegado al Constitucional (el Supremo se lo negó) a él ya le apodan el Kilómetro 0.