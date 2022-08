Melloras no sendeiro do Deza para facelo accesible

SILLEDA. O Concello de Silleda acometerá nas vindeiras semanas actuacións de mellora no tramo que lle corresponde do Sendeiro do Deza, un dos primeiros que se homologaron en Galicia no seu día, e que discorre dende a Fervenza do Toxa, na parroquia de Pazos, ata o

mosteiro de Carboeiro, con algo máis de 6 quilómetros de lonxitude. Baixo o título Recuperación, mellora da seguridade, accesibilidade e sinalización do Sendeiro do Deza, esta dotación busca subsanar unha serie de deficiencias que dificultan o pleno disfrute do sendeiro, un dos máis concorridos do municipio de Silleda, recuperando o seu estado orixinal e realizando melloras en materia de seguridade, accesibilidade e completando e repoñendo a sinalización existente. A actuación, cun orzamento de máis de 46.000 euros vén ademais de recibir o visto bo da Xunta de Galicia, no marco das axudas a investimentos non produtivos vinculadas á realización de obxectivos agroambientais e climáticos da Rede Natura 2000, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader). Así o proxecto, financiado na súa maior parte con fondos municipais, contará tamén cunha axuda de 20.000 euros (no marco do citado programa) repartidos en dúas anualidades (nesta e no ano 2023). Para o acondicionamento do sendeiro retiraranse pavimentos inapropiados e mellorarase o sistema de evacuación de auga, colocando chanzos adicionais nas zonas de máis pendente, reparando ademais escaleiras e creando unha pequena plataforma/observatorio. Tamén se instalarán novos paneis informativos sobre o roteiro e o seu entorno único e se reporán as varandas de madeira danadas polo paso do tempo. Búscase ademais preservar o carácter natural do lugar mediante unha mínima intervención, con materiais e sistemas construtivos acordes co ámbito, que se integrarán na contorna de forma respectuosa. O proxecto propón tamén, a modo de miradoiro, crear unha pequena plataforma observatorio nunha zona intermedia da senda para que os visitantes poidan contemplar o espazo natural de forma ordenada. C.E.