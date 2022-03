Murais sociais en Silleda con Mulleres Extramuros

Silleda. A Deputación de Pontevedra deu o pasado fin de semana o pistoletazo de saída en Silleda ao foro Mulleres Extramuros, que vén de comezar coa primeira fase deste pioneiro e revolucionario proxecto que encherá de arte mural o núcleo de Cortegada.

Durante a fin de semana déronse cita nesta aldea artistas da talla de Xoana Almar, Lula Goce, Laura Iturralde, Basilisa Fiestras, Ness Morais, Virginia Bersabé e Tamara Alves, para convivir coas mulleres do lugar para intercambiar experiencias e historias que inspiren despois os proxectos artísticos que transformarán muros e lugares de Cortegada. Tras esta primeira fase, que alongarase ata a vindeira fin de semana e que contou ca presencia do alcalde e a presidenta da Deputación pontevedresa, ente impulsor do foro, as artistas regresarán á localidade a principios de verán, onde estarán entre dez e quince días desenvolvendo cadanseu proxecto artístico social. O.D. Vilar