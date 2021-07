O Cuarteto de Cordas e Fooo Clarinets centran onte o festival lalinense

Lalín. Lalín vivía onte a segunda xornada do Xacobeo Clarinete Fest, un evento que reunirá durante toda unha semana na capital do Deza a recoñecidos clarinetistas de diferentes nacionalidades, a prestixiosos directores de orquestra e pianistas. As citas estanse a celebrar en emprazamentos como o conservatorio, a sede do Concello, a praza da igrexa, o Museo Municipal Ramón María Aller, o auditorio municipal ou o Casino. Todas ao aire libre co obxectivo de lograr unha maior asistencia e difusión. E é que todos os concertos son de balde e o acceso é por orde de chegada.

Segundo indicaron dende a organización, nos sitios máis pequenos o aforo é dunhas 200 persoas, pero nos máis amplos é de ata 800. E o certo é que a cita está a ter un gran éxito, posto que onte pasaron por Lalín centos de persoas (e alumnos).

A cita arrancaba pola mañá ás 9.30 horas e reunía a unha morea de asistentes, que se concentraban especialmente ás 19.30 horas noConcello para asisitir ao Cuarteto de Cordas Rosalía, con J.L Estellés e Sergio Pires. O Cuarteto está conformado por Elina Viksne ao violín, Kiyoko Ohashi (violín,) Timur Sadykov na viola, e Barbara Switalska (violonchelo).

Xa ás 21.00 horas a Praza da Igrexa foi o escenario para desfrutar do Cuarteto de clarinetes Fooo Clarinets, que pechou a xornada de onte. Estreáronse como grupo de cámara en decembro do ano 2020 e naceron a raíz das inquietudes musicais dos membros; catro estudantes do máster de clarinete e clarinete baixo no Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Bélxica). Eles son Pablo Aranda (clarinete baixo), Marcos Carmona (clarinete), Cintia Lomba (clarinete) e Juanjo López (clarinete). Hoxe o festival continúa con novas actuacións. c.e.