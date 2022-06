O lacon Rock Stars abrirá o vindeiro 7 de xullo as festas de verán de Silleda

Silledalo. As Festas de Verán voltan ao calendario de Silleda do xoves 7 ao domingo 10 de xullo con máis dunha vintena de actividades. O Lacón Rock Stars abre o programa o 7 con concertos de tres bandas na praza Siñor Afranio. Abrirá a noite o grupo silledense de rock and blues Sagafuga, aos que seguirán The Fabulous Resaca Brothers e os Wondercovers, a banda tributo que versiona temas dos 60, 70, 80 e 90. O venres 8, xornada de festivo local, voltan a gastronomía e a música. Ás 12.00 horas terá lugar o chupinazo dende a praza Juan Salgueiro e os pasarrúas do grupo Airiños do Trasdeza. Sobre as 13.30, na propia praza, celebrarase a tradicional degustación de lacón, ofrecida pola Asociación Cultural o Lacón, como aperitivo á gran cea na mesma na que se agardan a unhas 1.200 persoas. O sábado día 9 chega unha das novidades do programa : o vermú Mariachi, con tres formacións que percorrerán os bares da vila, A verbena do sábado será na rúa Pintor Colmeiro ca orquestra Olympus. A xornada do domingo estará protagonizada polas dúas bandas do municipio e contará con diversión para o público máis novo con inchables acuáticos, o tobogán Río Bravo e unha festa da espuma. A verbena con Ardores porá o broche. s.e.