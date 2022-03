O mosteiro de Carboeiro recibiu nos dous últimos meses 1.300 visitantes

Silleda. O mosteiro de Carboeiro comezou este ano cun récord absoluto de visitas. En xaneiro, que adoita ser un dos meses de menor afluencia, acadáronse 694 entradas, moi por riba das 64 que houbo en xaneiro do ano pasado. Este crecemento ten moito que ver coas boas condicións meteorolóxicas. En canto a febreiro, houbo 639 entradas, fronte ás 134 de 2021. Deste xeito, nos dous primeiros meses do ano xa viron o cenobio 1.333 personas. En canto ao perfil dos visitantes, segue a liña dos últimos meses: son na súa maioría mulleres de entre 35 e 65 anos, que xa coñecían o mosteiro e que se achegaron a velo de novo coa súa familia. Ainda que a maioría dos turistas chegaron no seu propio vehículo, o 14% dos visitantes de febreiro fixérono a través do sendeiro do Deza. Por outra banda, o 91 % destes 1.300 turistas son de Galicia. s. e.