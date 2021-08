O PP de Silleda pide o arranxo das fochancas

SILLEDA. O Partido Popular de Silleda alertou da aparición de cando menos dúas fochancas na rúa Louras da Bandeira dende fai varias semanas sen que ata o de agora se procederá dende o

Concello a súa reparación. Estas fochancas deixan ver a escasa capa asfáltica que posue xa que nalgúnha delas a capa é moi superficial, o que pon en alerta sobre o estado da obra que executou no seu día “unha empresa moi relacionada co gabiente de Alcaldía”, según o PP. Ignacio Maril mostrou a súa preocupación ante esta situación: “Estamos ante unha obra que non leva máis de catro anos executada e sen

embargo os desperfectos vense por todos lados, o que deixa claro a chapuza que se fixo. Neste caso estamos ante unha vía asfaltada que de executarse correctamente tería que durar moitos anos, se temos en conta a escasa circulación que hai neste vial”. O Partido Popular solicita que se acometa o arranxo destas fochancas canto antes. p.s.