O PP reclama a limpeza das cunetas do lugar de Gamil

Silleda. O Partido Popular de Silleda faise eco das queixas do veciños de Gamil pola falta de limpeza das cunetas neste lugar do concello, “o que lle vén provocando numerosos problemas os días de choiva, xa que a auga atravesa a carretera e chegou incluso a entrar e causar desperfectos nalgunha vivenda”. Neste sentido esixen ó goberno municipal que resolva canto antes o problema.

“A pesar de que por estes veciños xa se lle trasladou este problema ó Concello, dende o grupo de goberno levan meses sen atender estas peticións, así como outras reclamacións polo deterioro que presenta outro mobiliario público neste lugar”, explican os populares, que culpan da situación “ó abandono o que o señor Cuíña ten relegado o rural do noso Concello”.

Para el PP “é inaceptable que os veciños teñan que pasar meses esperando a que o Concello cumpla con traballos como é a limpeza das cunetas nun lugar no que saben que a auga causa moitos problemas. O pasotismo do señor Cuíña é total e absoluto e ao final o noso rural sufre as consecuencias con un continuo despoboamento porque dende o Concello non son capaces nin sequera de garantir as necesidades máis básicas dos veciños”. arca