O programa da USC para maiores de 50 chegará a Silleda no mes de abril

silleda. O programa de democratización do coñecemento da Universidade de Santiago de Compostela (USC) chegará a Silleda o vindeiro mes con tres seminarios dirixidos a poboación de máis de 50 anos. Dende

a USC, e en concreto dende a Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Servizos e o Programa Universitario de Maiores, deseñouse un programa formativo que se levará a cabo no salón de actos da casa da cultura de Silleda. Para a realización é imprescindible contar cun número mínimo de quince persoas por ciclo. As que estén interesadas, ou queiran informarse sobre este programa, poden chamar a partir da vindeira semana ao concello de Silleda, no departamento de Cultura (teñen o teléfono 986 580 000). As inscricións, totalmente gratuítas, tamén se realizarán neste mesmo departamento local. arca