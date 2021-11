O Salón Xantar dedicou

LALÍN. O alcalde de Lalín, José Crespo Iglesias, participou onte no Salón Xantar, que se celebra en Expourense, na xornada oficial dedicada á Feira do Cocido de Lalín e, posteriormente, tomou parte no encontro nacional de confrarías gastronómicas que organiza o evento. Ao longo da xornada, os produtos de Lalín e o Cocido ganaron protagonismo cunha degustación que realizou o chef lalinense Álex Iglesias, do Restaurante Cabanas. Despois de case unha década sen estar presente no certame gastronómico Xantar, Lalín e a Feira están presentes cun stand impulsado polo GDR no recinto feiral de Expourense no que se poden degustar produtos de calidade de Lalín e da comarca de Deza. Coa participación en Xantar, o Concello inicia a campaña de promoción da LIV Feira do Cocido de Lalín que se celebrará o vindeiro 20 de febreiro. s. e.