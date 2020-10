O sociólogo García Marín falará sobre feminismo e masculinidade en Silleda

SILLEDA. A Escola de Empoderamento Feminino de Silleda continúa a súa actividade cunha nova liña de intervención. Así e tamén tendo en conta a celebración do Día da Muller Rural, que se celebra mañá xoves, volve a serie Almorzo con...., que contará como moderador con Jorge García Marín, sociólogo, investigador e profesor do departamento de Socioloxía e Ciencia Política da Universidade de Santiago de Compostela, ademais de ser actualmente secretario do centro Interdisciplinario de Estudos e Investigacións Feministas da USC. O debate, baixo o lema A masculinidade na era do feminismo: Novos Homes, terá lugar na casa da cultura este venres día 16, ás 10.30 horas. Será unha charla sobre o citado lema, aberto ás persoas interesadas, que poden informarse e inscribirse a través do CIM de Silleda (no teléfono 986 592037). arca