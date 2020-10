O sociólogo Jorge García Marín estará este venres na sesión “Almorzo con...” da Escola de Empoderamento Feminino de Silleda

A Escola de Empoderamento Feminino de Silleda, impulsada dende o departamento municipal de Igualdade, que dirixe Ángela Troitiño, continúa a súa actividade cunha nova liña de intervención. Así e tamén tendo en conta a celebración do Día da Muller Rural, que se celebra o xoves, volve a serie “Almorzo con....” , que contará como moderador con Jorge García Marín, sociólogo, investigador e profesor do Departamento de Socioloxía e Ciencia Política da Universidade de Santiago de Compostela; ademáis, de ser actualmente secretario do Centro Interdisciplinario de Estudos e Investigacións Feministas da USC.

García Marín é ademais autor de numerosos artigos sobre educación e xénero e exitosas obras como “Papá, porque non pintas as unllas de cores?”.

Así, e baixo o lema “A masculinidade na era do feminismo: Novos Homes Bos” terá lugar na Casa da Cultura de Silleda, este venres día 16 ás 10:30 horas un debate sobre o citado lema, aberto ás persoas interesadas, que poden informarse e inscribirse a través do CIM de Silleda (986 592037).

O feminismo revolucionou, no último século, o papel das mulleres na sociedade, nun proceso que supuxo, inevitablemente, cuestionar e transformar o rol masculino. E pese a que cada vez máis homes apoian –polo menos desde a teoría– ese proceso de achegamento á igualdade, unha das súas consecuencias é que deixou á metade da humanidade orfa dun modelo de referencia: o vello xa non serve para a convivencia equitativa coas mulleres nunha sociedade democrática e o novo, aínda atópase en construcción.

Que significa ser home hoxe en día? As referencias e prácticas de masculinidade igualitarias, pacíficas e coidadoras, son as que están sendo demandadas pola inmensa maioría das mulleres e vivenciadas por unha minoría cualificada –aínda que cada vez maior- dos homes. Trátase de crear continxencia relacional e política, para pasar páxina de forma colectiva do modelo de masculinidade hexemónica dominante e a cuestión nos “novos homes bos” asuma o rol protagónico.

Ser home, igual que ser muller é un modo aprendido de estar no mundo, de vestir, de camiñar, de sentir e de coidar. A masculinidade trascende así o feito biolóxico e adquire sentido dentro dunha construcción cultural. E, afortunadamente, as construcción culturais, poden mudar.

Chega, pois, o momento de crear unha nova masculinidade. Os nosos novos homes son os que dialogan e transfórmanse cos valores da nova era, aqueles que escoitan ás mulleres, coidan ás demás persoas e renuncian a violencia como xeito de regular os conflitos.

Con iniciativas coma esta, dende o departamento de Igualdade búscase apostar por or superar o machismo e reconvertir as masculinidades hexemónicas tóxicas e de dominación en modelos de diversidade, xustiza, equidade, diálogo e paz.