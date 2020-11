Once empresas optan ao proxecto de captación de auga no Deza para Lalín

Lalín. Un total de once empresas presentaron as súas ofertas para a redacción do proxecto construtivo da nova captación no río Deza para o abastecemento ao concello de Lalín. O contrato, licitado por un importe de máis de 67.000 euros, conta cun prazo de execución de seis meses Esta actuación ten como obxectivo a mellora do sistema de abastecemento desta localidade pontevedresa e enmárcase na liña de colaboración da Xunta nesta materia de competencia municipal.

Trátase de dar resposta á solicitude realizada polo Concello de Lalín a Augas de Galicia, para o estudo, proxecto e construción dunha nova captación no río Deza. Para iso, a entidade local propuxo dúas posibles localizacións: unha augas arriba da praia fluvial de Vilatuxe e a outra moi preto do nacemento do río, aproveitando unha represa existente na fábrica de luz, central hidroeléctrica abandonada e en desuso.

Augas de Galicia redactou un estudo de viabilidade dunha nova captación no río Deza para mellorar o sistema de abastecemento a Lalín, no que se analizaron as dúas opcións propostas desde o Concello, concluíndo como solución máis viable a de captar augas arriba da praia fluvial de Vilatuxe.

Mediante o contrato proponse a redacción do proxecto construtivo dunha nova captación en Vilatuxe, no que se inclúen os traballos de análise da calidade da auga, da topografía existente e da dispoñibilidade dos terreos.