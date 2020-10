Os parques infantís reabrirán tamén en Lalín

O goberno e a comisión municipal da covid-19 de Lalín decidiron na súa reunión semanal dos luns a reapertura dos parques infantís, unha vez superado o período de restricións habilitado pola división de Preventiva do Sergas, e toda vez que na estación do ano na que nos atopamos a afluencia a estas instalacións de ocio infantil é moito máis reducida que no verán, o que provoca que os riscos que se poden dar son moito máis reducidos que cando se decidiu os peche dos mesmos.

Coa toma desta decisión, levántase a última das restricións que quedaba pendente das adoptadas polo goberno municipal e a comisión a raíz dos rebrotes producidos a finais do mes de agosto e principios de setembro e que se recrudeceron na semana previa ás festas patronais. Deste xeito, as medidas vixentes en Lalín son as mesmas que calquera dos concellos galegos onde non existe casuística especial con rebrotes; ou sexa, as adoptadas coa nova normalidade.

Goberno e comisión tamén decidiron no día de onte poñer un especial énfase no cumprimento das medidas sanitarias e de distanciamento nos eventos sociais e culturais que se volverán a programar en breve para evitar que poidan ser focos de contaxio. Deste xeito, ademais de medidas como uso de mascarilla, limpeza de mans e distanciamento social, poñeranse en marcha nos actos con máis afluencia de público unha relación de asistentes para que no caso de que haxa un contaxio se poida relacionar mellor aos asistentes e a medición de temperatura a todos os que participen nel.

Ao tempo, e vendo que os casos activos quedan na xornada de hoxe na fronteira dos 20, a comisións pasará a reunirse de xeito quincenal, agás que se reproduzan brotes ou que haxa que tomar algunha decisión puntual sobre temas relacionados coa pandemia.

AGRADECEMENTO. A coordinadora da Comisión e concelleira de Saúde, Eva Montoto, quixo onte “agradecer o traballo intenso e desinteresado dos membros da Comisión do COVID19 que asesoraron e permitiron ao goberno colexiar cos actores implicados na pandemia, médicos, veterinarios e forzas de seguridade as decisións sobre as medidas para conter os rebrotes e que conseguiron rebaixar de xeito notable o número de afectados”. Unhas decisións as adoptadas cos membros da comisións que demostraron ser “as axeitadas ás portas de un episodio como o das festas de Lalín que, quince días despois dunhas datas que significaron numerosas comidas familiares e visitas de veciños de outras latitudes, non se traduciron en incremento do número de casos e si unha contención dos mesmos cunha redución que está a piques de baixar a barreira psicolóxica dos 100 casos por cada 100.000 habitantes”.