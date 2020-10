Reclaman a poda das árbores da praza Juan Salgueiro da Bandeira

Silleda. O Partido Popular de Silleda solicitoulle ao Concello que acometa de inmediato a poda das árbores da praza Juan Salgueiro da Bandeira, “xa que estan causando numerosos trastornos os comercios e veciños da contorna”. Os populares recordan que os excesos da campaña municipal, impedíronlle o goberno municipal afrontar a poda das árbores o ano pasado, polo que este “o problema vese máis agravado”.

Según apuntaron dende o Partido Popular, “a falta de coidado e mantemento fai que as arbores estén mais frondosas do habitual o que fai que, por un lado, tapen as farolas, co que a praza polas noites queda totalmente a escuras, e por outra banda, a caída da folla acumúlase no chan atoando os sumidoiros, o que dificulta o tráfico e o aparcamento os días de chuvia, e introdúcese nas entradas das casas e edificios, así como nas entradas dos negocios, o que lle ven causando graves trastornos os veciños da zona.”

Ademais neste punto tamén se encontra a parada do autobús escolar, e é unha zona de esparcemento moi concurrida. arca