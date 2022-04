Silleda acolle o festival de bandas o vindeiro día 9

Silleda. O vindeiro sábado, 9 de abril, celebrase o XXVIII Festival de Bandas de Música de Silleda, no que participa, ademais da agrupación local, a Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla, de Vedra. Será no auditorio do recinto da Semana Verde a partir das 20.00 horas. Este ano no recinto vaise establecer un punto de recollida de axuda para o pobo ucraniano, segundo informan os organizadores.

O Festival de Bandas de Música de Silleda constitúe o elemento central do programa de actividades que leva a cabo a Banda de Música Municipal de Silleda, e constitúe, xunto coa escola de música, a principal área de traballo da agrupación.

Segundo informan os seus promotores, este festival xorde no ano 94, como consecuencia do intercambio realizado entre a Banda de Música de Silleda e a Banda de Música de La Gineta (Albacete). “A presenza en Silleda desta banda manchega fai que se pense na creación dun festival, no que participe ademais unha banda galega de recoñecido prestixio, e, por suposto, a banda anfitrioa”.

Indicar que tras a creación da iniciativa a banda de Silleda participou en festivais celebrados en Balazote, La Gineta e Aguas Nuevas (Albacete),Monóvar (Alicante), Puig e Albalat dels Sorells (Valencia), e Tomar e Monçao, no veciño Portugal. arca