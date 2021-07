Silleda activa as becas para os universitarios e o alumnado de ciclos

Silleda. O Concello de Silleda, a través da concellería de Educación que dirixe Ángela Troitiño, pon en marcha un ano máis as axudas a estudantes universitarios e de ciclos formativos para o vindeiro curso académico. As bases que rexerán a convocatoria figuran na orde do día do vindeiro pleno ordinario que terá lugar hoxe xoves día 29 ás 11.00 horas.

As becas municipais están destinadas a persoas que cursen estudos universitarios (agás os que cursen másters, posgraos ou doutoramentos) e estudantes de ciclos formativos (medio ou superior) que cursen estudos oficiais en algún dos Campus e/ou institucións da comunidade.

Tamén se amplía o abano de persoas destinatarias, incluíndo Ensinanzas Artísticas Superiores e modalidades de Bacharaleto. O importe máximo da subvención por beneficiario/a será de 450 euros, para o curso 2021/2022.

Poderán optar a estas axudas persoas residentes e empadroadas no municipio de Silleda (alomenos un ano antes da publicación das bases), e que cursen os referidos estudos universitarios e ciclos formativos. Así mesmo, a renda per cápita familiar debe de ser igual ou inferior a 6.000 euros. Ao igual que aconteceu xa nos últimos anos, as axudas serán con ingreso directo na conta bancaria dos beneficiarios. arca