Silleda axudará no transporte aos universitarios máis desfavorecidos

A Concellería de Educación de Silleda que lidera Ángela Troitiño aprobou o pasado venres as bases da convocatoria de axudas para o transporte, destinados a universitarios e estudantes de Formación Profesional que cursen estudos oficiais nalgún dos campus ou institucións da Comunidade. Para acceder a esta subvención son precisos tan só dous requisitos: levar empadroado en Silleda cando menos un ano e contar cunha renda per cápita familiar igual ou inferior aos 10.000 euros.

NOVIDADES. O concello de Silleda xa leva anos outorgando esta axuda da que durante o pasado curso se beneficiaron 86 estudantes da localidade. Non obstante, este ano existen cambios significativos. Por unha banda o importe máximo por beneficiario increméntase en 30 euros –pasando de 420 a 450–. Ademais, amplíase o abano de persoas destinatarias incluíndo tamén as Ensinanzas Artísticas Superiores e modalidades de bacharelato que non se impartan no concello.

Durante o pasado ano o 94,5% das 91 solicitudes foron aceptadas, con só 5 rexeitadas por non cumplir os requisitos. Deste modo, concedéronse 19 polo importe máximo de 420 euros, cinco de 346 euros, seis de 230 euros, 16 de 145 euros e as 40 restantes de 100 euros. O que supuxo un desembolso total de 17.410 euros.

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES. O prazo para formular as solicitudes abrirase unha vez estas bases se publiquen no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e levarase a cabo nos vindeiros 15 días hábiles a esta publicación.

Deberán ser presentadas no Rexistro Xeral do concello, de luns a venres, cumprimentando o formulario anexo ás bases e achegando a seguinte documentación: fotocopia do DNI, da matrícula do curso escolar e a copia da renda familiar do exercizo 2019.

MÁIS AXUDAS. Por outra banda, a Concellería de Educación xa ten aberto o prazo das axudas complementarias para completar os gastos destinados a mercar libros e material escolar. Poderán beneficiarse aquelas familias que precisan de protección especial ou con todos os seus membros en situación de desemprego.

As condicións e requisitos desta convocatoria tamén poden consultarse na web municipal, coa normativa que rexerá as axudas, como os

formularios que deben de cubrir as persoas interesadas que cumpran os requisitos establecidos. O prazo para esta convocatoria rematará a finais da vindeira semana.

Todas estas axudas chegan con cargo ao orzamento municipal, no que se reservou unha partida específica de 20.000 euros para estas subvencións.