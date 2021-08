Silleda; cada vez máis cerca de ver aprobado o seu ansiado PXOM

Silleda. O Concello de Silleda recibiu unha resolución que supón un considerable avance na tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Augas de Galicia remitiu a mesma para a concesión das traídas de auga municipais de Silleda e da Bandeira, co que se legalizarían as dúas redes de abastecemento. Esta era unha das cuestións esixidas dende a Administración autonómica para a aprobación do PXOM, “un documento polo que Silleda leva décadas agardando”, apunta o goberno local.

A resolución inclúe unha serie de condicionantes que, unha vez resoltos, suporán a legalización das traídas de Silleda (autorizada por varios ministerios no ano 1956) e a da Bandeira (que executou nos anos 60 a Confederación Hidrográfica). “Unha vez legalizadas, agardamos que Augas de Galicia emita canto antes o seu informe sobre o PXOM de Silleda”, sinala o alcalde. c.e.