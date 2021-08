Silleda ensalza a sobreira de Siador, con 500 anos

SILLEDA. O Concello de Silleda vén de pór valor a Sobreira de Siador, ao abeiro da orde da Consellería do Medio

Ambiente, publicada o pasado mes de decembro pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a conservación, protección e melloras das árbores e formacións incluídas no Catálogo galego de árbores senlleiras, do que forma parte este exemplar dende o ano 2009. A proposta incluíu a dotación de varias sinais direccionais para chegar ata o lugar de Penadagra (no cruce xunto ás Pedrosas e no que vai dende a PO-201 ata o citado lugar) así como un panel informativo coas características desta árbore senlleira. A sobreira de Siador, con máis de 500 anos de antigüidade, foi incluida pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza en xullo do ano 2009 no Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia, da Consellería de Medio Ambiente.

Esta distinción, coa protección e significado que conleva, supuxo un fito a

nivel municipal e comarcal, ao recoñecerse a importancia deste exemplar de gran porte e cunha enorme significación histórica e cultural na vila silledense.

Aínda que situada nunha parcela privada, propiedade Manuel López Rivas, a zona onde se sitúa a sobreira foi acondicionada pouco antes da súa inclusión no catálogo, dacordo coa familia propietaria, co adencetamento da mesma, e a colocación dun peche de madeira, así como dous pequenos paneis informativos no que se dá conta das características e singularidades desta árbore.

Este fastuoso exemplar de Quercus Suber L. é todo un símbolo para a veciñanza de Silleda, sendo testigo do devir histórico da localidade e a día de hoxe a única árbore senlleira do municipio que figura no catálogo o Goberno galego.

Con esta proposta, e tamén dacordo coa familia propietaria da parcela, búscase continuar pondo en valor esta especie, que conta cun diámetro (a 1,30 metros de altura) de 2,7 metros, unha distancia de copa de 30 metros e un perímetro de 8 metros, informa o Concello. C.E.