silleda. A primeira edición do certame de decoración navideña #SilledaFaiNadal xa ten as creación gañadoras. O xurado reuniuse para a valoración das propostas. Na categoría colectiva o primeiro premio é para a veciñanza do Barrio das Baratas de Silleda (700 euros). Na individual, a proposta gañadora foi a de Carlos e Ramón Mariño, veciños de Camporrapado na parroquia de Cortegada, cun galardón de trescentos euros. s. e.