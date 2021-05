Silleda liquida o préstamo do pago a proveedores

Silleda. A contabilidade municipal do Concello de Silleda inicia unha nova era, logo de que a pasada semana se completara o pago do crédito que aínda se estaba a pagar do Plan de Axuste imposto polo Goberno do Estado no ano 2012. O pasado mércores abonáronse un total de 314.267,80 euros que restaban dese préstamo, un dos dous que se solicitaron na citada anualidade.

“Con esta operación queda zanxado o plan de axuste ao que este Concello se viu sometido na última década por mor da mala xestión que deixou unha desfeita na contabilidade con centenares de facturas acumuladas nun caixón”, indica o alcalde e responsable municipal de Facenda, Manuel Cuiña.

Indicar que o pasado ano liquidouse outro préstamo de un total de 38.014 euros e con esta última operación queda pechado o de Plan de Pago a Proveedores, polo que se solicitaron no seu día máis de 1,1 millóns de euros. maría rendueles