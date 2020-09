Silleda pecha os parques infantís e suspende a programación cultural

Silleda. O goberno municipal de Silleda vén de adoptar novas decisións respecto á prevención da covid-19, á vista do considerable aumento no número de contaxios. Así, onte mesmo responsables sanitarios informaban de 9 positivos máis confirmados no municipio durante a fin de semana, o que situa o número de casos activos totais en 29.

“A vista do ritmo ao que se están producindo os contaxios decidimos supender, ata novo aviso, as actividades culturais previstas para os vindeiros días”, indica o alcalde, Manuel Cuiña.

Outra das decisións pasa polo peche dos parques infantís, tamén como medida preventiva. Tampouco se autorizará o uso dos centros sociais no rural, nos que ata o de agora se estaban a rexistrar solicitudes de uso incluindo declaracións responsables.

A día de hoxe continúan tamén pechadas ao público instalacións como a casa da xuventude e os recintos deportivos. No tocante ás actividades como as escolas deportivas o Concello está tamén á espera das decisións e protocolos que se adopten dende as federacións.

Dende o Concello estanse a realizar dende hai xa varias semanas actuacións como a desinfección de rúas e espazos públicos, prestando especial atención aos accesos a centros educativos e outros lugares públicos.