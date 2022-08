Silleda restaura a estatua de Juan Salgueiro, sita na rúa da Capela

Silleda. O Concello de Silleda vén de restaurar a estatua en homenaxe a Juan Salgueiro Montouto, falecido en 2015. Á vista do deterioro que presentaba a figura, ubicada nun banco na rúa da Capela, dende o Concello optouse pola súa restauración e encargouse o traballo á firma local Coas mans artesanía, que ademais de reparar os danos dotou á figura dun novo acabado.

Esta obra foi instalada en marzo de 2016, logo dunha recolecta popular, coincidindo coa homenaxe que se lle rendeu no primeiro aniversario do seu pasamento. Despois de varias xornadas de traballo no obradoiro silledense, a figura que lembra ao que fora alcalde de Silleda, voltou xa reparada ao seu lugar, ao pé da igrexa parroquial, e nas vésperas da Festa da Empanada, unha das varias celebracións que o propio Salgueiro impulsou no seu día.

E falando de festas, dende o Concello lembran que a caravana morada volta á vila da Bandeira con motivo da celebración das Festas de Verán. O vehículo estivo ubicado na entrada da carballeira da vila o xoves e tamén estará este venres dende as 21.00 horas. O sábado, día da Festa da Empanada, a caravana estará xa aberta dende as 18.00 horas. c.e.