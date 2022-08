Silleda saca a segunda fase do proxecto de compostaxe doméstica

Silleda. O Concello de Silleda pon en marcha a segunda fase do proxecto de compostaxe doméstica para os veciños e veciñas das parroquias de Lamela e Piñeiro, que permitirá achegar a ditas zonas un total de 150 composteiros para que sexan usados nos fogares. Estes puntos individualizados de reciclaxe poden ser solicitados no concello a través do teléfono 986 180 239 ou mandando un correo soledad.rey@silleda.gal , e non terán ningún tipo de custo para a cidadanía.

Esta medida permitirá que nos fogares que soliciten estos composteiros, se mellore a xestións dos residuos orgánicos, xa que poderán reciclar os restos de comida e restos vexetais de poda e de horta,

todo elo sen que salgan da casa aportando así numerosos beneficios dende o punto de vista ambiental, social e económico, xa que ao non ser necesario recollelo nin transportalo ata o punto de xestión, almacenalo e finalmente reciclalo, se aforran emisións de CO2 do transporte e tratamento e o propio

custo de xestionalo.

Por outro lado, os participantes no programa obterán como produto final un fertilizante natural de excelente calidade con propiedades que melloran o solo e evitando a compra e uso doutros produtos químicos. C.G.