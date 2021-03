Silleda sinalizará, reparará e porá en valor a Mámoa da Chousa Nova

Silleda. O Concello de Silleda, na súa aposta pola sinalización e posta en valor do seu patrimonio arqueolóxico, anunciou que actuará na Mámoa da Chousa Nova. Trátase dun túmulo de 6.300 anos, máis antigo que a misma Gran Pirámide de Guiza.

Así, e novamente a través da liña de axudas da Deputación de Pontevedra para a Rehabilitación e Sinalización do Patrimonio Histórico-Cultural, a seguinte actuación do Concello de Silleda sobre o seu patrimonio terá como protagonista a Mámoa da Chousa Nova sita en Campomarzo, en Abades.

O túmulo foi escavado, desmontado e posteriormente remontado no seu lugar orixinal entre os anos 2007 e 2010, durante as obras de construción da liña do Tren de Alta Velocidade (TAV) Ourense-Santiago.

Para continuar ca súa posta en valor, acometerase este proxecto que inclúe limpeza, nova sinaléctica e reparación do peche de madeira que rodea o recinto e que se atopa danado nalgún punto.

En canto á sinalización, colocarase un novo panel explicativo, que incluirá textos e códigos QR redactados e supervisados por un arqueológo/a, na área de protección deste elemento. s. e.