Tres mil euros para que os silledenses decoren a vila

Silleda. O Concello de Silleda, a través das concellerías de Cultura e de Comercio, volve convocar o concurso #SilledaFaiNadal entre a a veciñanza a fin de promover a creatividade e axudar, ao mesmo tempo, ao comercio e a hostalería local.

Esta proposta dun certame de decoración navideña, que acada xa a súa terceira edición, busca a participación activa da veciñanza e colectivos para infundir un ambiente propio das datas de Nadal en distintos espazos. As bases do certame foron aprobadas xa en xunta de goberno local e establecen un reparto de premios que amplia a contía ata os 3.175 euros, (1.100 máis que nas edicións anteriores),

O concurso está dirixido a todas as persoas que vivan no municipio de Silleda e establécense dúas categorías: individual (ca decoración de balcóns, galerías e fachadas, sempre que sexan visibles dende o exterior); e colectiva, para comunidades de veciños, asociacións, grupos.... Neste último caso deberá elixirse un emprazamento do que se informará previamente no momento de realizar a inscrición. Arca