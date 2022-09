Un spaniel arrasou entre os cans do feiral silledense

Deza. O spaniel continental enano Elram´s I Put a Spell On You Sui, de A Coruña, alzouse como campión da 101ª Exposición Nacional Canina Feira Internacional de Galicia Abanca, disputada no recinto feiral de Silleda dende primeira hora deste sábado, e que seguirá este domingo ca 102ª mostra nacional e a 45ª internacional de cans.

O animal, que é o Best in Show de toda a Exposición, pertence a Gabriele Feldmann e Sascha Feldmann. O segundo posto foi para o australian shepherdog Once In a Lifetime de la Noval, de María Sonsoles Hevia de la Noval, de Asturias, mentres que o terceiro acadouno o can de raza schnauzer miniatura negro Made in Spain Heru, de Jacqueline Lasry, de Madrid. Os exemplares foron elixidos como os mellores da exposición nas finais da categoría de adultos, ás cales poden optar tamén os exemplares con mellor puntuación das restantes categorías, excepto moi cachorros e cachorros.

Ademais, en moi cachorros o vencedor foi a australian shepherdog Zoom in Me de la Noval, de María Sonsoles Hevia, de Asturias; en cachorros foi a zwergpinscher Lesta´s Jewel, de Javier Lesta Martínez, de A Coruña; en xóvenes impúsose o schnauzer miniatura negro Aidante Everybody´s Everything, de Ante Lucin/Javier González Medikote, de Valencia, e en veteranos a campioa foi a akita americano Bruja de SalamancaBull, de Fernando Moreno Reoyo, de Salamanca. En razas españolas gañou o mastín dos pirineos Sakeros Uran. M.O.