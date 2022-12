A Capela da Madanela de Arzúa prepárase para recibir a varios artistas os vindeiros tres venres

Arzúa. O departamento de Cultura do Concello de Arzúa continúa desenvolvendo a programación de Nadal 2022-2023 que trae este venres o inicio do segundo Ciclo de música Nadal Sonoro. O que se presentaba como novidade no programa de actos do pasado Nadal continúa este ano trala boa acollida que tivo na súa primeira edición. Trátase dun ciclo de música para público adulto que ofrecerá tres concertos na Capela da Madanela ás 21.00. Este venres 16 actuarán Las Antonias en formato trío. Co seu peculiar estilo modifican cancións moi coñecidas para darlle a súa propia letra, sempre en clave de reivindicación feminista. É un grupo conformado por Ana Le, Mamen Bazarra e Elena García-Fresca, todas renomeadas como Antonias.

O venres 23 será a quenda para Feminino Plural con Silvia Penide á voz e Carla López á voz e ao teclado. O ciclo pecharase o venres 30 co concerto de Leticia Rey. A compositora e intérprete de Vila de Cruces estará acompañada polo pianista Iago Mouriño. O acceso ás actuacións será libre e gratuíto ata completar a capacidade, e haberá chocolate quente para todos. c.e.