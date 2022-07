A Festa dos Maiores do Pino reúne 900 persoas

O PINO. O Concello do Pino celebrou este sábado a tradicional Xuntanza dos Maiores rendendo homenaxe a tres veciñas e un veciño nados en 1926 e 1927. Na vixésimo cuarta edición da festa, Dolores Ferro Seijo, veciña de Gonzar que fixo 96 anos o pasado 4 de abril, compartiu protagonismo coa súa irmá Carme, que con 103 anos é unha das aboas do municipio. Manuela Ribas Rey, tamén de Gonzar (95) e Sabina Gómez Barreiro (95) e Ricardo Carnota Nouche (95), ambolos dous de Budiño, tamén recibiron unha placa conmemorativa pola homenaxe. Na área recreativa da Madalena déronse cita hoxe unhas 900 persoas para asistir á tradicional cita que organiza o Concello de O Pino de balde para renderlle homenaxe ás persoas maiores da vila, que nesta ocasión estivo amenizada pola Banda de Música de Touro. Tralo concerto e a misa, os asistentes degustaron un menú elaborado polo restaurante A Magdalena e bailaron co Dúo Eva e Camila. C.E.