‘A maxia dos Reis Magos’ chegará a Arzúa o día cinco

Este Nadal vai ser moi diferente a todos os vividos ata o momento. A estas alturas está moi claro que a seguridade é o que prima, e que a pesar de que sexan unhas datas especiais, non se pode baixar a garda. Con todo, a vida segue e hai que adaptarse ás circunstancias sen permitir que nos paralicen. Con esta mentalidade, o Concello de Arzúa leva un tempo deseñando as propostas para o Nadal 2020 e finalmente xa teñen cerrada a programación.

A esperada Cabalgata de Reis non será posible, sinalan dende o Concello, pero a cambio, o día 5 Arzúa acollerá a ‘A maxia dos Reis Magos”, unha gala que contará cun espectáculo de Cayetano Lledó. Nesta proposta haberá que inscribirse previamente para controlar o aforo, “e o público estará sentado presenciando un gran espectáculo de maxia e teatro que contará coa visita das Súas Maxestades”, sinalan fontes municipais. Este ano para garantir a distancia persoal de seguridade non poderán atender un a un a todos os menores pero igualmente pasarán polo Multiúsos Terra do Queixo a saudalos e a entregarlles un agasallo coa axuda dos seus paxes. As inscricións para esta proposta iniciaranse o día 21 deste mes no teléfono 981500222 ou no correo cultura@concellodearzua.com.

Fóra desta cita cos Reis, o municipio encherase de música, teatro, maxia e circo durante todo decembro. Mañá está previsto o Día do Comercio Local, unha xornada que busca axudar aos pequenos negocios, tan afectados pola crise sanitaria. Tamén se apoiará aos artistas da zona, posto que Ana Camino exporá na Capela da Madanela unha mostra que permanecerá aberta do 14 ao 20. Os días 21, 22 e 23 terá lugar un obradoiro de cómic para menores de entre 9 e 12 anos na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro. Para participar será necesario reservar praza no 981500222 ou no correo cultura@concellodearzua.com. O 23 o apalpador percorrerá as vilas do municipio. O luns 28 actuará o mago Martín Camiña; o martes 29 Circanelo traerá os seus números circenses, e o 30 participará a compañía Asacocirco. Finalmente, o 2 de xaneiro actúa Swing Café.