A orosá Mayte Silva gaña o certame de fotos

OROSO. O presidente da Asociación de Concellos do Camiño Inglés, Manuel Mirás Franqueira, vén de facer a entrega dos premios da segunda edición do Concurso de Fotografía Dixital O Camiño Inglés, certame convocado pola propio colectivo en colaboración coa Asociación de Amigos O Camiño Inglés e a Deputación da Coruña. Unha iniciativa á que se presentaron un total de 87 imaxes, 22 das cales serán recollidas pola asociación para organizar unha exposición itinerante que percorrerá durante 2023 os dezaseis municipios polos que discorre esta ruta xacobea. O primeiro premio foi para Mayte Silva, veciña de Oroso, pola imaxe Ir e vires, unha foto tomada hai un par de anos cando fixo o Camiño Inglés xunto a súa familia e amizades. O segundo foi para Francisco Boo, veciño de Narón, pola proposta As cores do mosteiro, e o 3º para Beatriz Camacho, veciña de Cidade Real e ausente na entrega de premios, por Renacer entre la bruma. C.E.