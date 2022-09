Actividades para maiores, culturais e vida sa desde Oroso

Oroso. O Concello de Oroso abriu a inscrición nunha trintena de actividades culturais, deportivas e para maiores.

Nos Obradoiros Culturais, haberá talleres de debuxo e pintura, mecanografía, tapicería, patchwork, cestería e ioga en familia. Prazo de inscrición ata o día 27 de setembro (máis datos no 981 690 903 e solicitude de prazas no Rexistro Xeral municipal). Respecto das actividades para maiores, pódense anotar ata o día 23 e comezarán o 13 de outubro. Inclúen ximnasia (en Sigüeiro, Trasmonte, Senra e Os Ánxeles), tai chi, música e movemento, e obradoiros de memoria.

Por último, abriuse ata o 30 de setembro o prazo de inscrición nas actividades deportivas, que serán do 10 de outubro ata o 8 de xuño en catro localizacións: o polideportivo, centro deportivo, ximnasio do IES Oroso e o ximnasio e a pista exterior do CEIP Camiño Inglés. De 4 a 16 anos inclúese hípica, golf, béisbol, fútbol, patinaxe, fútbol sala, hockey patíns, xadrez, taekwondo, baloncesto, tenis, atletismo, ximnasia rítmica, ciclismo e tenis de mesa. Adicionalmente, o Concello organizará zumba kids para mozos de 8 a 16 anos e aeróbic jumping, pilates, zumba, ximnasia de mantemento e escola de costas para adultos. M.O.