Adxudican a rehabilitación da ponte medieval de Furelos, sita en Melide

Melide. O Boletín Oficial do Estado fixo pública a inversión, de 213.687 euros, para rehabilitar a ponte medieval de Furelos, ubicada no concello de Melide. As actuacións contemplan a reparación de problemas non estruturais, a repavimentación da súa superficie e traballos de limpeza. O proxecto recolle asemade os labores de acondicionamento na contorna dun mirador con vistas á ponte, que tamén servirá como lugar de descanso para peregrinos. Os traballos teñen un prazo de execución de seis meses e correrán a cargo da empresa Extraco S.A., que foi a escollida de entre as tres que presentaron oferta.

A ponte de Furelos data do século XII e é un dos símbolos do paso do Camiño de Santiago polo municipio. O viaduto foi escollido hai xa cinco anos para ser incluído nun paquete de actuacións financiadas con fondos estatais nos municipios galegos do Camiño Francés.

PEL Por certo que o Concello de Melide organizou onte unha charla sobre as axudas do Pel Reactiva. A reunión informativa tivo lugar no centro sociocultural Mingos de Pita e contou coa presenza do Deputado provincial de Emprego, J. Ramón Rioboo. A.P.