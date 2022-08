Aiazo celebra o domingo a festa

FRADES. Este sábado, 21, a AAVV Os Pasos de Aiazo organiza, coa colaboración do Concello de Frades, as festas de Aiazo,na honra a San Roque. Ás 13.00 horas está prevista unha misa solemne e haberá tamén unha sesión vermú e verbena coa orquestra Los Magos. Dende o Concello queren lembrar tamén que este sábado na piscina municipal terá lugar a Festa da Auga, unha cita de balde que arrancará ás 16.00 horas. Haberá batalla de globos, actuación do Pallaso Piter, e festa da escuma. Asemade durante toda a tarde os nenos e nenas desfrutarán de inchables acuáticos na piscina, touro mecánico e tabla de surf. Dende o Concello organizaron actividades que gasten pouca auga ante a seca. C.E.