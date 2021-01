Alegacións do Sindicato Labrego Galego contra un plan que ameaza a terra agraria de Frades

Frades. O Sindicato Labrego Galego (SLG) vén de amosar o seu rexeitamento ante un proxecto “que ameaza a importante produción agrogandeira da zona”, sinalan. O pasado 6 de decembro saíu publicado no DOG a exposición pública do proxecto de explotación, estudo de impacto ambiental e proxecto de restauración referentes á solicitude de concesión de explotación mineira Marís 7134, situada no concello de Frades e promovida pola sociedade Explotación de Rocas Industriales y Minerales, S.A. Segundo explican dende o SLG “este tipo de actividade extractiva afecta gravemente a estrutura do solo, a calidade das augas e a produtividade de moitos terreos agrarios”. Insisten en que a “ gravidade deste proxecto é que abrangue 3.060 hectáreas, máis dun terzo da superficie total do municipio de Frades”. Cunha superficie tan grande, “folga dicir que está afectada a base territorial de moitas explotacións gandeiras”, aseguran.

Dende o SLG e a Comisión de Seguimento da Minería e Defensa do Rural de Mesía-Frades opóñense a que se continúen explotando con fins mineiros estes terreos e por iso presentarán alegacións. C.E.