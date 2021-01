Animan aos tourenses a disfrazarse cun certame

Touro. A pasada semana a través da páxina oficial do Entroido da Ulla, os organizadores anunciaban que por motivos de seguridade e para evitar a expansión do coronavirus, decidían cancelar este ano o Entroido nos oito concellos que forman parte do tradicional e antigo festexo (A Estrada, Boqueixón, Santiago de Compostela, Silleda, Teo, Touro, Vedra e Vila de Cruces).

Con ánimo de manter vivo o espírito carvanalesco, o Concello de Touro anima aos veciños e veciñas a disfrazarse igualmente a través dun certame online. A idea é enviar unha fotografía vestido ou vestida co seu traxe favorito ao enderezo cultura@concellodetouro. Avisan de que se admiten fotos nas que non se vexa a cara do neno ou nena ou que estean pixeladas.

Todas as que se reciban serán publicadas no Facebook municipal e as tres que teñan máis “gústame” levarán un agasallo. Tamén se pode crear unha máscara e enviar unha imaxe dela ou dun antiface ao mesmo correo electrónico. Hai de prazo para participar ata o vindeiro día 17 de febreiro. A.P.